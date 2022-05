F1, Valtteri Bottas: “Ho provato la pista di Miami al simulatore e sembra davvero buona per i sorpassi” (Di lunedì 2 maggio 2022) Valtteri Bottas è forse la vera grande rivelazione delle prime quattro tappe stagionali del Mondiale di Formula Uno 2022. Il finlandese dell’Alfa Romeo si è infatti riscattato prontamente dopo la mancata riconferma in Mercedes da parte di Toto Wolff, raccogliendo ben 24 punti in quattro GP nonostante un ritiro per problemi di affidabilità a Jeddah. Il 32enne nativo di Nastola è addirittura ottavo in campionato ed è reduce da un convincente quinto posto a Imola nel GP dell’Emilia Romagna, in cui ha anche messo nel mirino una possibile quarta piazza nel finale non riuscendo però a superare la Mercedes di George Russell. Fari puntati adesso sul prossimo appuntamento in calendario, previsto sulla pista inedita di Miami dal 6 all’8 maggio. “Ho provato il circuito di Miami la scorsa ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 maggio 2022)è forse la vera grande rivelazione delle prime quattro tappe stagionali del Mondiale di Formula Uno 2022. Il finlandese dell’Alfa Romeo si è infatti riscattato prontamente dopo la mancata riconferma in Mercedes da parte di Toto Wolff, raccogliendo ben 24 punti in quattro GP nonostante un ritiro per problemi di affidabilità a Jeddah. Il 32enne nativo di Nastola è addirittura ottavo in campionato ed è reduce da un convincente quinto posto a Imola nel GP dell’Emilia Romagna, in cui ha anche messo nel mirino una possibile quarta piazza nel finale non riuscendo però a superare la Mercedes di George Russell. Fari puntati adesso sul prossimo appuntamento in calendario, previsto sullainedita didal 6 all’8 maggio. “Hoil circuito dila scorsa ...

bimbadisebemick : RT @mult1formula: #F1| BOTTAS E IL PROMETTENTE INIZIO IN ALFA Sembra che l’inizio di stagione e il cambio di scuderia per Bottas stia and… - lucapalladino93 : RT @sportal_it: F1, il nuovo ruolo di Valtteri Bottas senza Lewis Hamilton - sportal_it : F1, il nuovo ruolo di Valtteri Bottas senza Lewis Hamilton - Mterryf1 : Il 30 aprile 2017 Valtteri Bottas(Mercedes)vince il gp di Russia,primo successo in carriera davanti alle Ferrari di… - sportal_it : F1, Valtteri Bottas è schietto sulla crisi di Lewis Hamilton -