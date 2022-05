Covid, dalle mascherine ai vaccini: come sarà la nuova fase di convivenza con il virus (Di lunedì 2 maggio 2022) Con il superamento del Green Pass e l'allentamento delle norme sulle mascherine a partire dal 1° maggio si entra in una nuova fase. Ma il ministro della Salute Roberto Speranza, intervistato dal Corriere della Sera, raccomanda di "restare con i piedi per terra" e proseguire nel "percorso di gradualità" Leggi su tg24.sky (Di lunedì 2 maggio 2022) Con il superamento del Green Pass e l'allentamento delle norme sullea partire dal 1° maggio si entra in una. Ma il ministro della Salute Roberto Speranza, intervistato dal Corriere della Sera, raccomanda di "restare con i piedi per terra" e proseguire nel "percorso di gradualità"

MDiretta : Messina, Picciotto Confcommercio: 'bene l'allentamento delle restrizioni, ma adesso occorre una strategia di rilanc… - infoitsalute : Covid, dalle mascherine ai vaccini: come sarà la nuova fase di convivenza con il virus - MaurizioTorchi2 : RT @moliseweb: RUBATO IL MEDICINALE PER LA CURA DEL COVID, FURTO ALLA FARMACIA DEL CARDARELLI - infoitinterno : Cagliari, le reliquie di Efisio scortate dalle infermiere in lotta contro il Covid: 'Tu puoi liberarci' - MicK_ele : @MariuzzoAndrea @FilBarbera (se così fosse, ci dovrebbe essere l'esodo dalle cattedre di una discreta quantità di p… -