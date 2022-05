Con Wallover di Caccaro | anche le pareti di casa rivelano la loro personalità

Leggi su iodonna

(Di lunedì 2 maggio 2022) Vesti la tuacome se fosse un abito sartoriale, senza rinunciare alla praticità e alla funzionalità: grazie adi, è possibile.è il nuovo sistema di leggeri contenitori verticali e orizzontali che si possono comporre liberamente nello spazio, non solo per dare un “taglio architetturale” agli spazi della– dal living fino alla zona notte – ma per “progettarla” in toto secondo le tue esigenze e quelle della tua famiglia., conè la parete a essere protagonista guarda le foto ...