Calcio, Uefa: “Russia non avrà club in competizioni 2022/23” (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – La Russia non avrà club affiliati che parteciperanno alle competizioni Uefa per club nella stagione 2022/23. Di conseguenza, le rispettive liste di accesso alle competizioni per club maschili e femminili sono state riequilibrate conformemente ai principi stabiliti nei pertinenti regolamenti di gara. Lo ha deciso il Comitato Esecutivo Uefa. Inoltre, alla Russia verrà assegnato un numero di punti coefficiente equivalente al numero più basso che hanno guadagnato in una delle ultime cinque stagioni, ovvero 4.333 punti per il coefficiente del club dell’associazione maschile e 1.750 per il coefficiente del club dell’associazione femminile ai fini del calcolo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – Lanonaffiliati che parteciperanno allepernella stagione/23. Di conseguenza, le rispettive liste di accesso allepermaschili e femminili sono state riequilibrate conformemente ai principi stabiliti nei pertinenti regolamenti di gara. Lo ha deciso il Comitato Esecutivo. Inoltre, allaverrà assegnato un numero di punti coefficiente equivalente al numero più basso che hanno guadagnato in una delle ultime cinque stagioni, ovvero 4.333 punti per il coefficiente deldell’associazione maschile e 1.750 per il coefficiente deldell’associazione femminile ai fini del calcolo ...

