Cagliari Mazzarri, spunta una clausola dopo l'esonero: i dettagli (Di lunedì 2 maggio 2022) Una clausola costringe Giulini a rinnovare il contratto di Walter Mazzarri, esonerato dal Cagliari, fino al 2024 Tommaso Giulini ha preso la sua decisione: Walter Mazzarri non sarà più l'allenatore del Cagliari. Al suo posto Alessandro Agostini, alla guida della Primavera. Situazione paradossale nel quartier generale rossoblù. Una formula, infatti, costringe il Presidente a prolungare il contratto del toscano. Come ricordato da CagliariNews24: « In caso di esonero con gli isolani non tra gli ultimi tre, una clausola prevederebbe il rinnovo automatico fino al 2024». L'articolo proviene da Calcio News 24.

