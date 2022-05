Cagliari: esonerato Mazzarri (Di lunedì 2 maggio 2022) Tira aria di ribaltone a Cagliari. Il club sardo ha annullato l'allenamento previsto oggi, a due giorni dalla sconfitta in casa per 2-1... Leggi su calciomercato (Di lunedì 2 maggio 2022) Tira aria di ribaltone a. Il club sardo ha annullato l'allenamento previsto oggi, a due giorni dalla sconfitta in casa per 2-1...

DiMarzio : #SerieA | @CagliariCalcio, esonerato #Mazzarri: soluzione interna #Agostini per il finale di stagione - DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ?? Walter #Mazzarri è stato esonerato! ?? Al suo posto #Agostini, ex allenatore della primavera. [… - AlanIlMagi : RT @DiMarzio: #SerieA | @CagliariCalcio, esonerato #Mazzarri: soluzione interna #Agostini per il finale di stagione - Just_Da_ : RT @DiMarzio: #SerieA | @CagliariCalcio, esonerato #Mazzarri: soluzione interna #Agostini per il finale di stagione - AntonyMura : RT @DiMarzio: #SerieA | @CagliariCalcio, esonerato #Mazzarri: soluzione interna #Agostini per il finale di stagione -