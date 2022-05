Wta 1000 Madrid 2022 | out Muguruza | Sakkari e Osaka Avanti Andreescu e Raducanu

Leggi su sportface

(Di domenica 1 maggio 2022) Gli incontri di secondo turno del Wtadinon hanno deluso le aspettative degli appassionati di tennis, tra solide conferme e clamorose sorprese. Tra le note liete della giornata di riferimento vi è il successo di Bianca, tornata quasi a pieno regime a far bene nel circuito femminile dopo una lunga assenza; la canadese è riuscita ad avere la meglio su Danielle Collins, finalista agli Australian Open, per 6-1, 6-1. Punteggio particolarmente netto, con la nordamericana a suo agio sul rosso madrileno e collezionatrice seriale di accelerazioni super. Successi netti e ottavi di finale anche per Emmaed Elena Rybakina, superiori infatti a Marta Kostyuk per 6-2, 6-1 e a Katerina Siniakova per 6-0, 6-1; in particolare, affermazione da attenzionare quella della britannica, ...