(Di domenica 1 maggio 2022) Il presidente tunisino, Kais, in occasione dei tradizionali auguri per la Festa dell'Aid El Fitr, che sancisce la fine del mese sacro del Ramadan, ha annunciato che tra pochisarà ...

Agenzia ANSA

In un discorso alla televisione nazionaleha detto che questa commissione sarà composta da due organi, uno dei quali sarà responsabile del dialogo con quattro organizzazioni nazionali. Il ...... farina, olio, semola" e "adesso nessuno vuole investire in". A parlare è Majdi Karbai, ... Il 30 marzo scorso però il presidente tunisino, Kais, ha annunciato lo scioglimento del ... Tunisia: Saied, a giorni commissione per 'nuova Repubblica' - Africa TUNISI, 01 MAG - Il presidente tunisino, Kais Saied, in occasione dei tradizionali auguri per la Festa dell'Aid El Fitr, che sancisce la fine del mese sacro del Ramadan, ha annunciato che tra pochi ...con un parlamento sciolto formalmente il 30 marzo dal presidente della Repubblica Kais Saied, dopo che era stato sospeso da lui stesso già quest’estate”, ed è forse lì che va ricercata la prima casa ...