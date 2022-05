Scherma | Coppa del Mondo 2022 | niente podio per gli spadisti tricolore al Grand Prix FIE | quinto Andrea Santarelli

(Di domenica 1 maggio 2022) IlFIE di spada chiude i battenti senza regalare gioie daagli schermidori azzurri. Nel torneo maschile de Il Cairo (Egitto) valevole per ladeli migliori del lotto sono(5°) e Davide Di Veroli (8°), eliminati ai quarti non senza un pizzico di rammarico. L’argento olimpico si è arreso per 15-8 al francese Nelson Lopez Pourtier, mentre Di Veroli nulla ha potuto contro il forte ungherese Gergely Siklosi (15-9). Fuori agli ottavi Federico Vismara nel derby che lo vedeva opposto a(15-9), già mattatore del connazionale Simone Mencarelli (15-6). Usciti nei turni precedenti Enrico Piatti (15-5 dallo svizzero Max Heinzer), Filippo Armaleo (eliminato dal polacco Radoslaw ...

usatoscherma : RT @UmbriaDomani: Scherma, bis di Alessio Foconi con loro a squadre di fioretto alla Coppa del Mondo di Plovdiv - UmbriaDomani : Scherma, bis di Alessio Foconi con loro a squadre di fioretto alla Coppa del Mondo di Plovdiv… - usatoscherma : RT @zazoomblog: Scherma Coppa del Mondo 2022: le fiorettiste azzurre trionfano a Tauber - #Scherma #Coppa #Mondo #2022: - usatoscherma : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO FIORETTO FEMMINILE - AZZURRE SCATENATE, DOMINIO ITALIANO NELLA GARA A SQUADRE DI TAUBER - Federscherma : COPPA DEL MONDO FIORETTO FEMMINILE - AZZURRE SCATENATE, DOMINIO ITALIANO NELLA GARA A SQUADRE DI TAUBER… -

...a collezionare podi e piazzamenti importanti e ci riproverà anche nella terza tappa delladel ... " È stata una gara partita alla grande , con una prova diche mi ha subito portato in alto ...L' Italia del fioretto maschile (composta da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi) sale sul gradino più alto alla gara a squadre della tappa didel Mondo di Plovdiv (Bulgaria). Dopo lo splendido podio azzurro di ieri nella gara individuale di Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Tommaso Marini l' Italia si riconferma la squadra più forte, ...Nel torneo maschile de Il Cairo (Egitto) valevole per la Coppa del Mondo 2022 i migliori del lotto sono Andrea Santarelli (5°) e Davide Di Veroli (8°), eliminati ai quarti non senza un pizzico di ...Choi Injeong si prende la vittoria nel Grand Prix di spada femminile a Il Cairo. La sudcoreana si è imposta in finale sulla francese Auriane Mallo all’ultima stoccata per 15-14. Sul podio ci salgono ...