infoitsport : Lewandoswski al Barcellona? Il dirigente blaugrana fa chiarezza! -

Sport - Secondo Sport.es , infatti, tra le motivazioni che avrebbero portato Lewandowski a decidere di andare via dalla Baviera ci sarebbe la sensazione di non poter vincere il Pallone d'Oro rimanendo ...(Spazio Inter) Spunta il nuovo nome per l’attacco del Barcellona: Lukaku è il piano C dei blaugrana, visti i no di Haaland e Lewandowski. Il Barcellona ha in mente una nuova pista per l’attacco.