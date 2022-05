La trappola del costo dell’energia mette all’angolo l’Europa (Di domenica 1 maggio 2022) Prezzi dell’energia in volo, inflazione galoppante, debolezza dell’euro nei confronti del dollaro (e addirittura recupero del rublo), allarme recessione: l’Europa è nella tempesta perfetta dopo che la guerra russo-ucraina ha fatto esplodere le contraddizioni economiche e geopolitiche del Vecchio Continente. L’Unione Europea sanziona Mosca con forza e arma Kiev, ma al tempo stesso è la maggior garanzia sulla InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 1 maggio 2022) Prezziin volo, inflazione galoppante, debolezza dell’euro nei confronti del dollaro (e addirittura recupero del rublo), allarme recessione:è nella tempesta perfetta dopo che la guerra russo-ucraina ha fatto esplodere le contraddizioni economiche e geopolitiche del Vecchio Continente. L’Unione Europea sanziona Mosca con forza e arma Kiev, ma al tempo stesso è la maggior garanzia sulla InsideOver.

