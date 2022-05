Il tweet del Napoli manda su tutte le furie i tifosi azzurri (Di domenica 1 maggio 2022) Il comunicato del Napoli su Twitter per celebrare la conquista della Champions non è piaciuto ai tifosi azzurri. Il pareggio 0-0 tra Roma e Bologna ha segnato al matematica qualificazione del Napoli alla prossima Champions league. Il club azzurro ha per celebrare l’evento ha pubblicato un messaggio su Twitter: “Siamo l’unica squadra italiana a partecipare alle competizioni europee per il 13° anno consecutivo! Siamo in Champions League”. Il messaggio non è piaciuto ai tifosi del Napoli, ancora arrabbiati per il sogno scudetto sfumato. Ecco alcuni messaggi lasciati dai tifosi azzurri sul profilo Twitter del calcio Napoli “Dopo 3 settimane di figure di merda mi mancavano i tweet di inutili statistiche megalomani. Siete ... Leggi su napolipiu (Di domenica 1 maggio 2022) Il comunicato delsu Twitter per celebrare la conquista della Champions non è piaciuto ai. Il pareggio 0-0 tra Roma e Bologna ha segnato al matematica qualificazione delalla prossima Champions league. Il club azzurro ha per celebrare l’evento ha pubblicato un messaggio su Twitter: “Siamo l’unica squadra italiana a partecipare alle competizioni europee per il 13° anno consecutivo! Siamo in Champions League”. Il messaggio non è piaciuto aidel, ancora arrabbiati per il sogno scudetto sfumato. Ecco alcuni messaggi lasciati daisul profilo Twitter del calcio“Dopo 3 settimane di figure di merda mi mancavano idi inutili statistiche megalomani. Siete ...

