La Tebaide di Paolo Uccello

(Di lunedì 11 aprile 2022) STRANI AFFRESCHI D’EPOCA (1397­1475)Il dipinto è esposto nella Galleria dell’Accademia di Firenze. Nel quadro, staccato dalla collina per mezzo di un effetto prospettico, è presente un oggetto discoidale, sospeso a mezz’aria, sormontato da una cupola centrale. Di colore rosso, l’oggetto risalta rispetto allo sfondo scuro. Il movimento dinamico dell’oggetto volante è reso dall’artista per mezzo di piccoli tratti anch’essi di colore rosso vivo, che rendono l’effetto di una virata repentina. Incisione a stampa dell’epocaGli abitanti di Norimberga, il 14 aprile 1561, furono testimoni di un fenomeno inspiegabile. Nel cielo della città comparvero numerosissimi oggetti cilindrici che rimasero immobili, in alto. Subito dopo, dall’interno degli oggetti cilindrici uscirono moltissimi altri oggetti, a forma di sfera e di disco, che si misero a compiere evoluzioni nel cielo. Pittura su legno ...