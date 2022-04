Tennis | Carlos Alcaraz | “Berrettini ha un servizio bomba | meglio di Sinner Sono l’opposto di Nadal”

Leggi su oasport

(Di martedì 5 aprile 2022)ha vinto il Masters 1000 di Miami e si è issato all’undicesimo posto del ranking ATP. Lo spagnolo viene visto dagli addetti ai lavori come un fuoriclasse totale che dominerà il futuro del. Il 18enne si è già espresso su eccellenti livelli e ha conquistato il suo primo torneo di assoluto spessore, ora è chiamato a confermarsi nelle prossime competizione e nei tornei dello Slam.ha parlato anche deiti italiani nel corso di un’intervista concessa al Corriere della Sera: “Jannikè forte. È un top 10, ha vinto 5 titoli, non è tanto significativo che io l’abbia battuto né che l’abbia scavalcato in classifica. Ogni match ha storia a sé. Sognavo di ritrovarmi nella sua posizione, dopo Miamiaddirittura ...