Il processo di Patrick Zaki è stato aggiornato al prossimo 21 giugno

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 5 aprile 2022)ritornerà in aula il 21per ilche lo vede imputato. Lo ha riferito lo stesso studente egiziano dell’Università Alma Mater di Bologna su Twitter. “Grazie per essere sempre dalla mia parte”, ha aggiunto. Riccardo Noury, portavoce Amnesty International Italia, commentando la notizia ha dichiarato: “Si potrebbe chiamare cronaca di un rinvio annunciato l’udienza di oggi perché ben prima che si svolgesse tutti immaginavano, addirittura sapevano, che ci sarebbeun rinvio”. “Questa situazione non va bene – ha aggiunto – perchéè bloccato nelle maglie di un sistema giudiziario che prima lo ha tenuto per 22 mesi in attesa dele ora lo sta trattenendo dentro unche non si sa quando finirà”. In attesa ...