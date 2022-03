Torino | Vojvoda | «Io soldato di Juric Bremer? Animale»

(Di mercoledì 2 marzo 2022) . Le dichiarazioni del difensore granata Mërgim, difensore del, si è raccontato in una lunga intervista su DAZN. RAPPORTO CON– «Io sono un professionista, non sono troppo aperto ma sono più riservato. Quando il mister parla, ascolto tutto ciò che mi può servire e cerco di farlo sul campo. Dice che sto andando bene, vuol dire che ho imparato ciò che mi ha insegnato. Prima di una partita, mi ha abbracciato e mi ha detto: ‘Vai, mio’. Siamo tutti suoi giocatori, dobbiamo restituirgli la fiducia che ha in noi». SCELTA– «Mi piacciono le squadre che hanno una bella storia dietro. Lo Standard Liegi era simile, i tifosi sono caldi e c’è una grande società. Quando mi ha chiamato Vagnati ho subito detto “sì”, mi ha raccontato la storia e io volevo venire. Sono ...

Mergim, una delle note più liete deldi Ivan Juric , ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN . Queste le dichiarazioni del difensore granata: 'Gli allenamenti con il mister sono ...... Bellanova è il migliore del match(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic 6; Djidji 5.5, Bremer 6, Rodriguez 5.5; Ansaldi 5, Lukic 5 (dal 40 st Ricci s.v.), Pobega 6,5.5 (dal 24 st ...Mërgim Vojvoda, difensore del Torino, si è raccontato in una lunga intervista su DAZN. RAPPORTO CON JURIC – «Io sono un professionista, non sono troppo aperto ma sono più riservato. Quando il mister ...Cambiamenti in vista in casa Torino dopo le ultime deludenti prestazioni della squadra di Juric. Come svela Tuttosport oggi, certo il ritorno dal 1’ di Mandragora in mediana dopo la squalifica per Luk ...