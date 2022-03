SOTTOTITOLI Ucraina, lapsus di Biden: "Putin non avrà mai il cuore degli iraniani" (Di mercoledì 2 marzo 2022) Washington, 02 marzo 2022 "Putin potrà circondare Kiev con i carri armati ma non avrà mai il cuore degli iraniani", il lapsus di Biden nel corso del discorso sullo stato dell'Unione. / The White House Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) Washington, 02 marzo 2022 "potrà circondare Kiev con i carri armati ma nonmai il", ildinel corso del discorso sullo stato dell'Unione. / The White House

