Sci di fondo | Coppa del Mondo Drammen 2022 La “sprint salotto” torna dopo tre anni di assenza

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Ladeldi sci difemminile abbandona la Finlandia e si trasferisce in Scandinavia, riprendendo già dalla giornata di giovedì, quando torneremo ad ammirare l’apprezzato appuntamento infrasettimanale di. Questa città di 100.000 abitanti, posta a quaranta chilometri dalla capitale Oslo, fece il proprio ingresso nel calendario del circuito maggiore nel 2003, organizzando un’iconicasu un tracciato ricavato per le vie cittadine. Da allora la manifestazione è diventata presenza fissa delladel, mancando l’appuntamento solo nel 2009 (anno in cui si gareggiò a Trondheim per motivi logistici), nel 2020 (quando gli organizzatori furono costretti a spostare la gara sulle vicine piste di Konnerud a causa della mancanza di neve) e nel ...

Advertising

GGeorgikos : RT @milanocortina26: Quanto siete preparati sullo sci di fondo paralimpico? ?? Giuseppe Romele è pronto a fare il suo esordio alle #Paralim… - MrSwing5 : @nieddupierpaolo Negativo ! Più sofisticate attrezzature belliche: Ciaspole e sci da fondo... - nyepez : RT @Coninews: Un record storico. Ai Giochi Invernali di #Beijing2022 per la prima volta gli atleti #ItaliaTeam sono riusciti a conquistare… - AiriFujii2 : RT @milanocortina26: Quanto siete preparati sullo sci di fondo paralimpico? ?? Giuseppe Romele è pronto a fare il suo esordio alle #Paralim… - StauderBot : Prost! RT @sportface2016: #Scifondo, i convocati di #Stauder per la tappa di #Oslo: c'è #Pellegrino -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo

sassuolo2000.it - SASSUOLO NOTIZIE - SASSUOLO 2000

Le Piane di Mocogno, storica località sciistica votata allonordico del comune di Lama Mocogno in provincia di Modena, si stanno preparando per accogliere i Campionati ItalianidiU16 e la Coppa Italia Gamma. L'appuntamento si terrà da venerdì 4 a domenica 6 marzo 2022 presso il CentroLama Mocogno, struttura all'avanguardia che da quasi 20 anni ospita il ...Il direttore tecnico Alfred Stauder , in vista della tappa di Coppa del mondo didiad Oslo , in programma sabato 5 e domenica 6 marzo, ha diramato la lista dei dieci convocati. In campo maschile saranno presenti Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico ...Martedì 15 febbraio (diretta Rai 2, Discovery+/Eurosport) andrà in scena l’undicesima giornata delle Olimpiadi Invernali di ...Le Piane di Mocogno, storica località sciistica votata allo sci nordico del comune di Lama Mocogno in provincia di Modena, si stanno preparando per accogliere i Campionati Italiani Sci di Fondo U16 e ...