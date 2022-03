“Samurai insieme agli ucraini”, 70 giapponesi chiedono di arruolarsi. Il premier Kishida: “Accoglieremo chi fugge” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in uno dei suoi primi appelli aveva chiesto a chiunque potesse di mobilitarsi perché sarebbero state fornite armi. E la risposta degli ucraini di tutto è il mondo è arrivata. Ma il richiamo alla difesa del territorio ucraino – con la formazione di una legione straniera annunciata il 27 febbraio – è arrivato anche molto lontano, dove per esempio sanno cosa possa significare un attacco nucleare. Settanta volontari giapponese, uomini tra i 20 e i 60 anni, inclusi 50 ex membri delle Forze di autodifesa del Giappone e due veterani della Legione straniera francese, hanno fatto richiesta per andare a combattere con le forze ucraine come riporta il giornale Mainichi Shimbun, citando un’organizzazione a Tokyo, mentre un portavoce dell’ambasciata ucraina in Giappone ha dichiarato di aver ricevuto chiamate da persone che “vogliono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in uno dei suoi primi appelli aveva chiesto a chiunque potesse di mobilitarsi perché sarebbero state fornite armi. E la risposta deglidi tutto è il mondo è arrivata. Ma il richiamo alla difesa del territorio ucraino – con la formazione di una legione straniera annunciata il 27 febbraio – è arrivato anche molto lontano, dove per esempio sanno cosa possa significare un attacco nucleare. Settanta volontari giapponese, uomini tra i 20 e i 60 anni, inclusi 50 ex membri delle Forze di autodifesa del Giappone e due veterani della Legione straniera francese, hanno fatto richiesta per andare a combattere con le forze ucraine come riporta il giornale Mainichi Shimbun, citando un’organizzazione a Tokyo, mentre un portavoce dell’ambasciata ucraina in Giappone ha dichiarato di aver ricevuto chiamate da persone che “vogliono ...

