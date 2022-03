Samsung Galaxy Watch 4 Classic in grande offerta su Amazon il 2 marzo

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Un’interessante promozione da non farsi scappare è quella di oggi, mercoledì 2, su, che ha condotto al minimo storico il prezzo delcon cassa da 46 millimetri, nella colorazione Argento (Silver) e con connettività Bluetooth. Si tratta di un wearable ricco di funzionalità, soprattutto per i più sportivi: infatti, è capace di monitorare più di 100 attività differenti. Inoltre, è considerato uno smart‘smart’ in quanto grazie al Play Store è possibile installare le app utili alla tipologia di lavoro. Potete acquistarlo al prezzo di 261,07 euro (invece di 399,00 euro di listino). Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e per i clienti Prime la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Andiamo a vedere insieme ...

Advertising

Silvia_Fancy : @LaEle010282 Parla del Samsung galaxy note 9 che è uscito nel 2019, quindi lo spot pubblicitario potrebbe essere 20… - Dreamhunter72 : @bobbiarbore Il mio è un Samsung Galaxy (non un ultimo modello però, pure io devo andare al risparmio), quindi dire… - FromKorea5 : RT @WhitestoneEU: Samsung Galaxy S22 Ultra WhiteStoneDome Accessories 2022 - TuttoAndroid : Samsung Galaxy S22 Ultra sottoposto alle torture di questo test di resistenza - Lapequenaasia : ??Samsung Smartphone Galaxy S21+ 5G de 128 GB con Sistema Operativo Android Color Violeta ??Precio: 708 € #Amazon… -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung Galaxy

Telefonino.net

La risposta è secca: non è una priorità! Ilpiù equilibrato?A52 5G , in offerta oggi da Tecnosell a 330 euro oppure da Amazon a 415 euro . 3 condivisioni Condividi Tweet Adamo ...... 6 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi con HP+ In offerta a 109,00 - invece di 139,90 sconto 22% - fino a scadenza sconosciuta Click qui per approfondireM12 Smartphone Android 11 ...Su Amazon 4 euro di sconto per chi acquista un buono regalo da 50 euro fino al 31 marzo DVD e Blu-Ray da collezione in sconto fino al 67% su Amazon fino al 6 marzo Amazon Music Unlimited HD gratis per ...Si avvicina il momento della presentazione ufficiale per Samsung Galaxy M23 5G, nuovo smartphone economico destinato al mercato europeo.