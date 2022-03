Russia - Ucraina, le femministe russe lanciano un appello: 'Unitevi alla nostra resistenza' (Di mercoledì 2 marzo 2022) In aperto contrasto a Putin, le femministe russe lanciano un appello al mondo per chiedere la fine della guerra in Ucraina. 'Come cittadine russe e femministe, condanniamo questa guerra. Guerra ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 2 marzo 2022) In aperto contrasto a Putin, leunal mondo per chiedere la fine della guerra in. 'Come cittadine, condanniamo questa guerra. Guerra ...

Advertising

chetempochefa : Un gesto pacifico dal grande valore simbolico: in Russia, nella metropolitana di Mosca, una donna veste con i color… - _Nico_Piro_ : #1marzo #RussiaUkraine #Russia #Ucraina #guerra Cominciamo dai bombardamenti della notte intorno Kyev e Kharkiv. Ne… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: L’aggressione premeditata e immotivata della Russia verso un Paese vicino non è soltanto un attac… - Sinistrait_ : RT @ugs_ufficiale: PREPARA LA PACE ??Un riassunto della risoluzione di Sinistra Italiana. ??PREMESSE @SI_sinistra: • condanna le azioni mili… - AeonFlux71 : RT @IDMO_it: La guerra tra #Russia e #Ucraina non si combatte solo per le strade, ma anche sul web @FactaNews, @EDMO_EUI sta raccogliendo… -