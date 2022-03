Quei bambini russi arrestati perché manifestavano in favore dell’Ucraina (Di mercoledì 2 marzo 2022) arrestati per aver depositato dei fiori davanti all’Ambasciata ucraina. È quanto riporta Novaya Gazeta, il principale giornale russo di opposizione – uno dei pochi non influenzati dal governo – che ha pubblicato alcune foto da un dipartimento di polizia a Mosca, dove dei bambini e i loro genitori sarebbero stati arrestati per aver manifestato pacificamente contro la guerra. Un gesto simbolico, quello di depositare un fiore per le vittime del conflitto in Ucraina, che gli sarebbe però costato la cattura. Vi raccomandiamo... Conflitto Ucraina-russia, lo scontro investe (anche) l’Eurovision “Putin è in guerra con i bambini. In Ucraina, dove i suoi missili hanno colpito asili e orfanotrofi, e anche in russia“. Ha commentato ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 2 marzo 2022)per aver depositato dei fiori davanti all’Ambasciata ucraina. È quanto riporta Novaya Gazeta, il principale giornale russo di opposizione – uno dei pochi non influenzati dal governo – che ha pubblicato alcune foto da un dipartimento di polizia a Mosca, dove deie i loro genitori sarebbero statiper aver manifestato pacificamente contro la guerra. Un gesto simbolico, quello di depositare un fiore per le vittime del conflitto in Ucraina, che gli sarebbe però costato la cattura. Vi raccomandiamo... Conflitto Ucraina-a, lo scontro investe (anche) l’Eurovision “Putin è in guerra con i. In Ucraina, dove i suoi missili hanno colpito asili e orfanotrofi, e anche ina“. Ha commentato ...

Mosca, arrestati e portati in cella 5 bambini: deponevano fiori davanti all'ambasciata ucraina

Cinque bambini russi fermati dalla polizia e portati in cella ieri a Mosca mentre, insieme alle mamme, deponevano dei mazzi di fiori davanti all'Ambasciata ucraina mostrando cartelli ...

Quei bambini russi arrestati perché manifestavano in favore dell'Ucraina

"Putin è in guerra con i bambini. In Ucraina, dove i suoi missili hanno colpito ... loro genitori sono stati rilasciati poco dopo l'arresto. Nel frattempo, durante quello che è il settimo giorno di ...

