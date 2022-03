Profughi dall’Ucraina all’Italia, Governo e Regioni preparano il piano per l’accoglienza: dove saranno ospitati (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’Italia si mobilita per accogliere i Profughi della guerra in Ucraina. Al momento ne sono arrivati quasi un migliaio, con parenti o amici già residenti nel nostro Paese. Ecco quali sono le prossime iniziative che saranno avviate dal Governo e dalle Regioni. Guerra in Ucraina, il Governo dispone i primi interventi per i Profughi I primi Profughi sono già arrivati e sono soprattutto donne e bambini. Le stime parlano di 800.000-900.000 Profughi che potrebbero rifugiarsi in Italia nelle prossime settimane o mesi. Secondo l’Agenzia ONU per i Rifugiati e la NATO potrebbero esserci tra i 5 e i 6 milioni di persone in fuga dall’Ucraina. In attesa di avere un quadro più completo della situazione, al momento il Governo ha ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’Italia si mobilita per accogliere idella guerra in Ucraina. Al momento ne sono arrivati quasi un migliaio, con parenti o amici già residenti nel nostro Paese. Ecco quali sono le prossime iniziative cheavviate dale dalle. Guerra in Ucraina, ildispone i primi interventi per iI primisono già arrivati e sono soprattutto donne e bambini. Le stime parlano di 800.000-900.000che potrebbero rifugiarsi in Italia nelle prossime settimane o mesi. Secondo l’Agenzia ONU per i Rifugiati e la NATO potrebbero esserci tra i 5 e i 6 milioni di persone in fuga. In attesa di avere un quadro più completo della situazione, al momento ilha ...

