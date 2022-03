Pontecagnano, Anna uccisa dall’ex fidanzato. Il padre: “L’avevo denunciato” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Emergono nuovi scenari in merito all’omicidio di Anna Borsa, 30enne uccisa dall’ex fidanzato a Pontecagnano all’interno del salone di bellezza dove la ragazza lavorava. Il padre ha riferito di aver denunciato gli atteggiamenti che Alfredo aveva nei confronti della figlia, recandosi anche dai carabinieri e dicendogli che stesse esagerando. Anna uccisa dall’ex. Il padre: “L’avevo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Emergono nuovi scenari in merito all’omicidio diBorsa, 30enneall’interno del salone di bellezza dove la ragazza lavorava. Ilha riferito di avergli atteggiamenti che Alfredo aveva nei confronti della figlia, recandosi anche dai carabinieri e dicendogli che stesse esagerando.. Il: “L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

