Polestar 02 è il concept di un' auto elettrica sportiva E ha un drone integrato

(Di mercoledì 2 marzo 2022) La secondadiha gli interni in poliestere riciclato e un telaio in alluminio incollato. E c'è anche unche viaggia fino a 90 km/h....

2 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame Notizie Relazionate Articolo5, nuovi dettagli della GT elettrica. Disporrà di una nuova piattaforma 0 16 Febbraio 2022LaO2, che anticipa le forme di una roadster, è anche dotata di un drone per riprendere la propria guida e condividerla sui social I l futuro di, marchio 100% elettrico spin - ...Polestar presenta la O2 Concept, una sportiva decappottabile basata sulla 5 con interni ecosostenibili e un’aerodinamica raffinata ...La show car esalta per le forme e per la tecnica, con l'architettura in alluminio fasciato. Non è prevista la produzione, Polestar lancerà due suv tra 2022 e 2023 ...