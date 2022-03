Patanè | soddisfazione per nomina nuovo dg Atac

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma – “Esprimoper ladi Alberto Zorzan come Direttore Generale di”. Così in un comunicato l’Assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio. “L’arrivo di Zorzan è un’ottima notizia per l’azienda. Le capacità, le competenze e l’esperienza maturata dalDirettore Generale, nel corso della sua carriera professionale, saranno sicuramente preziose per risollevare le sorti die vincere le tante sfide che l’azienda sarà chiamata ad affrontare nei prossimi anni, a cominciare dalla transizione verso la mobilità ecologica”. (Agenzia Dire)