Pallanuoto, Serie A1 2022: Telimar-Brescia 9-9. Campioni d’Italia bloccati sul pari a Palermo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Oggi, mercoledì 2 marzo, prosegue la seconda fase della Serie A1 2021-2022 di Pallanuoto maschile: nel Round Scudetto pareggio per il Telimar, che a Palermo blocca i Campioni d’Italia del Brescia sul punteggio di 9-9. In classifica i lombardi vanno a -4 dalla Pro Recco, i siciliani agganciano la Pallanuoto Trieste. TABELLINOTelimar-AN Brescia 9-9 Telimar: G. Nicosia, M. Del Basso 1, F. Turchini 1, F. Di Patti, D. Occhione, A. Vlahovic, A. Giliberti, L. Marziali 1, F. Lo Cascio, M. Irving 3, R. Lo Dico, A. Basic 3, W. Washburn. All. Baldineti. AN Brescia: P. Tesanovic, V. Dolce 2, C. Presciutti 2, N. Constantin Bicari, D. Lazic 3, B. Vapenski, V. Renzuto Iodice 2, T. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 marzo 2022) Oggi, mercoledì 2 marzo, prosegue la seconda fase dellaA1 2021-dimaschile: nel Round Scudetto pareggio per il, che ablocca idelsul punteggio di 9-9. In classifica i lombardi vanno a -4 dalla Pro Recco, i siciliani agganciano laTrieste. TABELLINO-AN9-9: G. Nicosia, M. Del Basso 1, F. Turchini 1, F. Di Patti, D. Occhione, A. Vlahovic, A. Giliberti, L. Marziali 1, F. Lo Cascio, M. Irving 3, R. Lo Dico, A. Basic 3, W. Washburn. All. Baldineti. AN: P. Tesanovic, V. Dolce 2, C. Presciutti 2, N. Constantin Bicari, D. Lazic 3, B. Vapenski, V. Renzuto Iodice 2, T. ...

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Serie Il Telimar torna alla piscina comunale e impone il pari ai campioni d'Italia del Brescia Il Telima Palermonell'anticipo della terza giornata del Round Scudetto del campionato di pallanuoto maschile di Serie A1, blocca i campioni d'Italia in carica dell'AN Brescia sul 9 - 9. Nella prima uscita casalinga dell'anno, il club dell'Addaura conquista un punto prezioso in ottica ...

Pallanuoto femminile: la SIS roma batte il Florentia Un'ottima SIS Roma vince col risultato di 12 a 6, contro il Florentia nel recupero della prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A1 femminile di pallanuoto. La partita Al Centro Federale di Ostia, casa della SIS la formazione romana ha messo in mostra un Avegno in grande spolvero autrice di un poker. Dietro di lei, molto ...

Pallanuoto Serie A2 femminile, US L. Locatelli Genova Liguria Notizie Pallanuoto, Serie A1 2022: Telimar-Brescia 9-9. Campioni d’Italia bloccati sul pari a Palermo Oggi, mercoledì 2 marzo, prosegue la seconda fase della Serie A1 2021-2022 di pallanuoto maschile: nel Round Scudetto pareggio per il Telimar, che a Palermo blocca i campioni d'Italia del Brescia sul ...

Pallanuoto, la SIS Roma batte il Florentia (12-6) e consolida il primato (AGR) Una SIS Roma autoritaria e determinata impiega 12 minuti (6-0 per la SIS a metà del secondo tempo) per spegnere qualsiasi velleità del Florentia che si batte con orgoglio ma non riesce mai ad im ...

