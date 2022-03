“Non l’avrei mai fatto…”: Vlahovic, le parole che a Firenze non piaceranno (Di mercoledì 2 marzo 2022) Spiazzano le parole riferite in vista di Fiorentina-Juventus e in merito all’operazione Vlahovic: un pensiero che a Firenze non piacerà Mancano solamente poche ore a una delle gare più attese di questa settimana. Dopo Milan-Inter, andata in scena nella serata di ieri a San Siro, quest’oggi è tempo di Fiorentina-Juventus. Occhi puntati sull’ex, Dusan Vlahovic. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 2 marzo 2022) Spiazzano leriferite in vista di Fiorentina-Juventus e in merito all’operazione: un pensiero che anon piacerà Mancano solamente poche ore a una delle gare più attese di questa settimana. Dopo Milan-Inter, andata in scena nella serata di ieri a San Siro, quest’oggi è tempo di Fiorentina-Juventus. Occhi puntati sull’ex, Dusan. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Simo_Ventura : Mai avrei pensato dì svegliarmi una mattina dì febbraio del 2022, e sentire parlare dì guerra #leggemarziale,… - Corriere : Su @7Corriere l'intervista di Teresa Ciabatti a @LauraPausini «Se Marco non mi avesse tradita, non avrei vinto Sanr… - borghi_claudio : @DaniloSindoni Sì, in tutti gli altri decreti ho sempre (indisciplinatamente) votato contro mentre l'indicazione di… - enzoben43 : @walterino70 Questa storia di pompare tutte le partite sta diventando stucchevole,avrei apprezzato dichiarazioni da… - _soproudofyou : L'amica della vita non è più l'amica della vita. Dopo 20 anni. Già, neanche a questo avrei mai creduto, ma quest'è.… -