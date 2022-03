Nathaly Caldonazzo vs Basciano | sui social annuncia provvedimenti legali

(Di mercoledì 2 marzo 2022)hato sul suo profilo Instagram che agirà contro AlessandroLunedì scorsoha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Ma ancora si continua a parlare delle frasi che la showgirl avrebbe pronunciato nella casa di Cinecittà. Frasi che, stando a quando ha riferito Alessandro, sarebbe state molto gravi e che le avrebbero dovuto comportare la squalifica dal gioco. Dopo una verifica da parte del programma, come ha poi informato i telespettatori il conduttore Alfonso Signorini non ci sarebbero delle clip di quelle frasi pronunciate contro le due principesse Selassié. Maha detto di essere stato testimone di quelle frasi e si è arrabbiato: “Rinneghi quello che dici e lo sai. Ma ...

AngelaB58138688 : @Sofysofia2000 Niente a confronto del comportamento di isolamento da parte dei coinquilini Umanamente scarso, cit.Nathaly Caldonazzo - chimxca : quella fottuta queen di nathaly caldonazzo su ig omg ?? - LadyNews_ : GF Vip 6, Alessandro Basciano infuriato contro Nathaly Caldonazzo: 'Non fanno uscire i video' - ParliamoDiNews : Nathaly Caldonazzo vuole denunciare Alessandro Basciano/ `Faccio partire la diffida` #AlessandroBasciano… - infoitcultura : Nathaly Caldonazzo dopo lo scontro con Alessandro Basciano al GF VIP: “Lo denuncerò” -

Ultime Notizie dalla rete : Nathaly Caldonazzo

Nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip Alessandro Basciano e, prima di uscire dalla casa, hanno avuto una lite furiosa a causa delle recenti dichiarazioni attribuite alla showgirl. Dato lo scontro piuttosto acceso, entrambi oggi sembrano ...In questi ultimi giorni però, complice l'uscita di scena anche diche si era molto legata a Medugno , quest'ultimo si è riavvicinato a Delia , suscitando l'ira di Belli . "Caro ...Un grave disturbo per l’ex Gieffino Antonio Medugno che confessa le problematiche: “Ho paura di me stesso”. Continua imperterrito l’appuntamento con il Grande Fratello Vip, con i tanti concorrenti pre ...Nathaly Caldonazzo dopo lo scontro con Alessandro Basciano al GF VIP comunica la sua decisione, lo denuncerà dopo le accuse che l’ex corteggiatore ha mosso contro di lei in diretta. La lite tra ...