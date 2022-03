Melissa Satta ha paura di restare da sola e ricorda quando è nato Maddox (Di mercoledì 2 marzo 2022) Da oggi in edicola la rivista F che dedica la copertina a Melissa Satta. Dopo le parole di Boateng per fare chiarezza sulla separazione con Melissa adesso è lei a dire altro. Che ha sofferto tantissimo lo conferma di nuovo, spiega che entrambi erano arrivati a decidere che separarsi era la cosa più giusta, perché non si può stare insieme solo per i figli: lei però avrebbe agito in modo diverso. Melissa Satta oggi ha ritrovato l’amore accanto a Mattia Rivetti ma confessa che ha paura di restare da sola. La showgirl sarda parla delle stesse paure che hanno tante donne. Molti pensano che per lei sia diverso ma fa un’altra confidenza: “Sono davvero pochi quello che vorrebbero essere fidanzati con me”. Melissa Satta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 2 marzo 2022) Da oggi in edicola la rivista F che dedica la copertina a. Dopo le parole di Boateng per fare chiarezza sulla separazione conadesso è lei a dire altro. Che ha sofferto tantissimo lo conferma di nuovo, spiega che entrambi erano arrivati a decidere che separarsi era la cosa più giusta, perché non si può stare insieme solo per i figli: lei però avrebbe agito in modo diverso.oggi ha ritrovato l’amore accanto a Mattia Rivetti ma confessa che hadida. La showgirl sarda parla delle stesse paure che hanno tante donne. Molti pensano che per lei sia diverso ma fa un’altra confidenza: “Sono davvero pochi quello che vorrebbero essere fidanzati con me”....

