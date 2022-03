L’Italia esce bene dalla crisi Covid | ma ora ci sono la guerra e l’inflazione

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Il 2021 lascia un’eredità di crescita del pil del 6,6 per cento, performance certificata dall’Istat che va però raffrontata con il calo dell’8,9 dell’anno precedente. Rispetto alla stima preliminare il dato è superiore di un decimale, con una crescita acquisita quest’anno del 2,4 per cento. Se in ogni trimestre il pil segnasse zero avremmo recuperato le perdite della pandemia. L’incidenza del debito sul pil si è ridotta al 150,4 per cento contro il 155,3 del 2020, e il deficit al 7,2 contro il 9,6. Non mancano però le ombre. Il saldo primario al netto degli interessi è ancora negativo (del 3,6 per cento); in tutti gli anni precedenti era stato positivo. E la pressione fiscale è aumentata dal 42,8 al 43,4 per cento.Istat è, in via preliminare, cresciuta a febbraio del 5,7 su base annua contro il 4,8 per cento di gennaio. Su base mensile dello 0,9 per ...