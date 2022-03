La vita dietro le sbarre, l’intervista al direttore del carcere di Benevento (VIDEO) (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Entrare all’interno di un penitenziario è operazione che permette di entrare in un mondo complesso, difficile e, ovviamente, sconosciuto ai più. E per fortuna, bisognerebbe dire. Lo si può vedere come un ospedale. I pazienti sono i detenuti, il direttore sanitario è quello del carcere, colui il quale deve gestire ogni aspetto. E tra di loro una serie di figure che mirano a tenere la situazione sempre sotto controllo e garantire diritti e assistenza. Perchè sì, anche nel carcere, ci sono dei diritti. Le telecamere di Anteprima24 hanno avuto la possibilità di entrare all’interno della casa circondariale di Benevento e parlare col direttore Marcello. Una chiacchierata completa con la possibilità di chiedere tante cose. Dalla situazione del ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Entrare all’interno di un penitenziario è operazione che permette di entrare in un mondo complesso, difficile e, ovviamente, sconosciuto ai più. E per fortuna, bisognerebbe dire. Lo si può vedere come un ospedale. I pazienti sono i detenuti, ilsanitario è quello del, colui il quale deve gestire ogni aspetto. E tra di loro una serie di figure che mirano a tenere la situazione sempre sotto controllo e garantire diritti e assistenza. Perchè sì, anche nel, ci sono dei diritti. Le telecamere di Anteprima24 hanno avuto la possibilità di entrare all’interno della casa circondariale die parlare colMarcello. Una chiacchierata completa con la possibilità di chiedere tante cose. Dalla situazione del ...

