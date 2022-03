Kate Middleton e William: ecco cosa pensano davvero della guerra in Ucraina (Di mercoledì 2 marzo 2022) William e Kate nel 2020 insieme al presidente ucraino Zelensky e alla moglie Olena. A pochi giorno dallo scoppio della guerra i Duchi di Cambridge hanno deciso di non stare in silenzio e prendere una posizione (foto: AP) Non solo le celebrità ma anche i Reali fanno sentire la propria voce a sostegno dell’Ucraina. E dopo Angelina Jolie, Barbra Streisand e Stephen King, ecco che anche da alcune delle Case Reali più potenti al mondo arrivano le prese di posizione a favore del Paese guidato da Volodymyr Zelensky. William e Kate insieme per l’Ucraina Se la monarchia britannica, come da suo ruolo, non prende mai una posizione pubblica in ambito politico, con l’invasione della Russia in Ucraina i Windsor ... Leggi su amica (Di mercoledì 2 marzo 2022)nel 2020 insieme al presidente ucraino Zelensky e alla moglie Olena. A pochi giorno dallo scoppioi Duchi di Cambridge hanno deciso di non stare in silenzio e prendere una posizione (foto: AP) Non solo le celebrità ma anche i Reali fanno sentire la propria voce a sostegno dell’. E dopo Angelina Jolie, Barbra Streisand e Stephen King,che anche da alcune delle Case Reali più potenti al mondo arrivano le prese di posizione a favore del Paese guidato da Volodymyr Zelensky.insieme per l’Se la monarchia britannica, come da suo ruolo, non prende mai una posizione pubblica in ambito politico, con l’invasioneRussia ini Windsor ...

