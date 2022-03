INPS, il calendario dei pagamenti di marzo 2022: Naspl, assegno unico, RDC, cassa integrazione e pensioni (Di mercoledì 2 marzo 2022) E’ iniziato un nuovo mese, quello della primavera e si spera in giornate più miti, nonostante il freddo di questi giorni sembra voglia dire altro. Con marzo, però, arriverà anche un nuovo calendario dei pagamenti dell’INPS, tra assegno unico, reddito di cittadinanza, Naspl e pensioni di anzianità e invalidità. Ma qual è la data dei bonifici? Quando arriva il pagamento del Reddito di Cittadinanza Chi beneficia del Reddito di Cittadinanza otterrà la prima ricarica tra il 15 e il 18 marzo. Chi, invece, percepisce il RDC da diversi mesi riceverà l’importo entro il 30. La stessa cosa vale per le pensioni di cittadinanza: chi ha terminato i 18 mesi a febbraio dovrà attendere il mese di marzo per presentare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 marzo 2022) E’ iniziato un nuovo mese, quello della primavera e si spera in giornate più miti, nonostante il freddo di questi giorni sembra voglia dire altro. Con, però, arriverà anche un nuovodeidell’, tra, reddito di cittadinanza,di anzianità e invalidità. Ma qual è la data dei bonifici? Quando arriva il pagamento del Reddito di Cittadinanza Chi beneficia del Reddito di Cittadinanza otterrà la prima ricarica tra il 15 e il 18. Chi, invece, percepisce il RDC da diversi mesi riceverà l’importo entro il 30. La stessa cosa vale per ledi cittadinanza: chi ha terminato i 18 mesi a febbraio dovrà attendere il mese diper presentare ...

