Incubo nucleare, boom di richieste per i bunker anti-atomici anche in Italia: si parte da 30mila euro (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Non ho mai ricevuto così tante richieste. Ne ho ricevute di più negli ultimi cinque giorni che in 22 anni di lavoro”, racconta a “Reèubblica” il titolare della ditta Italiana leader nella costruzione di bunker anti-atomici, Giulio Cavicchioli, della “Minus Energie” di Mantova. La minaccia dell’uso di armi nucleari da parte della Russia di Putin viene presa molto sul serio anche in Italia, l’Incubo si è trasformato, nelle ultime ore, in una ricerca di protezione da parte di tante famiglie neanche troppo facoltose, molte delle quali – racconta l’articolo – chiedono di poter costruire vicino o sotto casa un bunker anti-atomico in tutta fretta. “Ma per farlo servono dei ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Non ho mai ricevuto così tante. Ne ho ricevute di più negli ultimi cinque giorni che in 22 anni di lavoro”, racconta a “Reèubblica” il titolare della dittana leader nella costruzione di, Giulio Cavicchioli, della “Minus Energie” di Mantova. La minaccia dell’uso di armi nucleari dadella Russia di Putin viene presa molto sul serioin, l’si è trasformato, nelle ultime ore, in una ricerca di protezione dadi tante famiglie netroppo facoltose, molte delle quali – racconta l’articolo – chiedono di poter costruire vicino o sotto casa un-atomico in tutta fretta. “Ma per farlo servono dei ...

