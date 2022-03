Il trench? Questa primavera si porta così

Leggi su amica

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Come ogni, iltorna a essere protagonista dell’armadio delle donne. Pratico, elegante, versatile, è uno di quei capi che non teme il passare del tempo. Se è vero che si tratta di un evergreen, è però capace di non essere mai uguale a sé stesso. Possibile? Sì, per due motivi ben precisi. Il primo è che ogni stagione le grandi griffe, brand di fascia media e di fast fashion ne propongono mille diverse varianti. Di pelle, bicolor, arricchito con dettagli preziosi, dai volumi sorprendenti, dalle proporzioni oversize, a tinta forte evia. Il secondo motivo è che, anche nella variante classica può essere indossato in tanti modi diversi. E abbinato a qualunque capo. Ma come si indossa per la2022? Ecco quattro idee outfit da mettere subito in pratica....