Guerra in Ucraina, la nunziatura apostolica rimane a Kiev: "Non siamo solo un'Ambasciata" (Di mercoledì 2 marzo 2022) Città del Vaticano – La nunziatura apostolica rimane a Kiev. Lo conferma il nunzio apostolico in Ucraina monsignor Visvaldas Kulbokas. "Non siamo soltanto un'Ambasciata. Io qui rappresento il Papa presso l'Ucraina, ma anche presso il popolo e presso le Chiese in Ucraina. Ho non soltanto il dovere, ma anche la possibilità di stare vicino alla gente. Quindi il mio posto è qui", dice in una intervista al Sir. "Certo, se vedessimo che umanamente è impossibile restare, si porrà la questione ma per il momento se si riesce a stare qui, noi non ci muoviamo".

