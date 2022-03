“Grano per il palio”: a Testa di Lepre seminati 200 chili di seme di Grano Saragolla (Di mercoledì 2 marzo 2022) Fiumicino – Il giorno sabato 26 presso Largo Formichi a Testa di Lepre si è tenuto l’evento di presentazione del progetto “Grano per il palio” della Pro Loco di Testa di Lepre, progetto per il quale sono stati seminati 200 chili di seme di Grano Saragolla. Il progetto è stato illustrato dal vicepresidente della pro Loco Conti Luigi insieme al vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, all’Assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli al presidente della Commissione Attività Produttive Fabio Zorzi e al Presidente della Pro Loco Luca Calderoni. “Un progetto nato per la riscoperta di un Grano antico di cui ormai ricordavamo appena il ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 marzo 2022) Fiumicino – Il giorno sabato 26 presso Largo Formichi adisi è tenuto l’evento di presentazione del progetto “per il” della Pro Loco didi, progetto per il quale sono stati200didi. Il progetto è stato illustrato dal vicepresidente della pro Loco Conti Luigi insieme al vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, all’Assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli al presidente della Commissione Attività Produttive Fabio Zorzi e al Presidente della Pro Loco Luca Calderoni. “Un progetto nato per la riscoperta di unantico di cui ormai ricordavamo appena il ...

