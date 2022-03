GF Vip Soleil ferisce per errore Lulù che scoppia a piangere aiuto esce il sangue

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Al “GF Vip ” va in onda una serata danzereccia finita male perSelassié, che è stata messa KO (per sbaglio) daSorge. Ieri sera il GF ha organizzato un party e le ragazze dopo cena sono andate in giardino a ballare le hit di JLo, Cardi B e Lil Wayne. Dopo diverse

Advertising

Elisa60388018 : RT @SerenaGranato90: ??#GFVip, Soleil Sorge nel mirino: interviene la madre Wendy Kay - redazionerumors : Gf Vip, la mamma di Soleil furiosa con un’ex gieffina: “Hai rotto, semini odio contro Sole” #GFVip2021… - infoitcultura : GF Vip, Jessica twerka per Barù. Ma lui preferisce ballare con Soleil: nuova coppia all'orizzonte? - SerenaGranato90 : ??#GFVip, Soleil Sorge nel mirino: interviene la madre Wendy Kay - infoitcultura : Soleil sferra una gomitata a Lulù ed esplode il “drama queen” al GF Vip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Soleil

... Alex Belli , che ha fatto molto parlare di sé all'interno della Casa del Grande Fratelloe anche fuori. Il triangolo costruito con la moglie e una delle concorrenti del programma,Sorge , ...Al Grande Fratellotra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli continuano le frecciatine, che non sono mai mancate. La ... GFVip,Sorge e la gomitata a Lulù Selassie: scoppia il caos nella casa GFVip,...Adriana Volpe commenta la futura assenza della collega opinionista Sonia Bruganelli, che l'anno prossimo non parteciperà al GF Vip. Non perde l'occasione ...Spettacoli e Cultura - Incidente al Gf Vip per Lulù Selassiè: Soleil Sorge la colpisce con una gomitata mentre ballano, labbro sanguinante e lacrime per la .... Come se non bastasse, il dopo aperitivo ...