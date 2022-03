**Fisco: Franco, 'per intermediari rischio perdita da falsi bonus edilizi acquisiti'** (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - ''L'esito delle frodi e il potenziale danno per l'erario derivante'' dai falsi crediti d'imposta ''ha assunto dimensioni estremamente rilevanti. L'onere oltre che per i contribuenti, potrebbe essere significativo anche per gli intermediari che hanno acquisito crediti falsi, di cui potrebbero non riuscire mai a fruire''. Lo afferma il ministero dell'Economia, Daniele Franco, nel corso dell'informativa sulla cessione dei bonus edilizi che si svolge alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - ''L'esito delle frodi e il potenziale danno per l'erario derivante'' daicrediti d'imposta ''ha assunto dimensioni estremamente rilevanti. L'onere oltre che per i contribuenti, potrebbe essere significativo anche per gliche hanno acquisito crediti, di cui potrebbero non riuscire mai a fruire''. Lo afferma il ministero dell'Economia, Daniele, nel corso dell'informativa sulla cessione deiche si svolge alla Camera.

Fisco: Gasparri (FI), l'ultimatum su riforma catasto e' una esagerazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 mar - "Anche oggi Forza Italia ha votato con convinzione la fiducia al governo Draghi su provvedimenti collegati all'emergenza. La nostra posizione e' chiara, ...

Fisco. Gasparri (FI): Ultimatum su riforma catasto un'esagerazione Anche oggi Forza Italia ha votato con convinzione la fiducia al governo Draghi su provvedimenti collegati all'emergenza ...

