Firenze | 14enne cade dalla finestra della scuola | è gravissimo

Ultime Notizie dalla rete : Firenze 14enne

Ilè stato portato in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer diQuesto pomeriggio un ragazzino di 14 anni è caduto dalla finestra della sua classe, in una scuola paritaria diin viale Matteotti. Il ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di . Secondo le prime informazioni, l'episodio sarebbe avvenuto durante il cambio dell'ora, mentre ...(ANSA) - FIRENZE, 02 MAR - Un ragazzino di 14 anni ... sono in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il 14enne è stato portato al Meyer in codice rosso. (ANSA).Firenze, 2 marzo 2022 - Un ragazzino di 14 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo essere caduto questo pomeriggio da una finestra della sua classe, ...