Festival di Cannes 2022, delegazioni russe escluse dalla prossima edizione (Di mercoledì 2 marzo 2022) Leggi Anche Gerard Depardieu si schiera contro la guerra: 'Fermate le armi e negoziate' La direzione del Festival, proseguono gli organizzatori, saluta 'il coraggio di tutti coloro che in Russia hanno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 2 marzo 2022) Leggi Anche Gerard Depardieu si schiera contro la guerra: 'Fermate le armi e negoziate' La direzione del, proseguono gli organizzatori, saluta 'il coraggio di tutti coloro che in Russia hanno ...

Advertising

SkyTG24 : Guerra in Ucraina, il Festival di Cannes bandisce le delegazioni russe - lamescolanza : Guerra in Ucraina, il Festival di Cannes bandisce le delegazioni russe - Il Decoder - ItaliaStartUp_ : La Russia sarà esclusa dal prossimo festival di Cannes - blusewillis1 : RT @PDUmorista: Il Festival di Cannes in una nota: 'A meno che la guerra d'assalto non finisca in condizioni che soddisfino il popolo ucrai… - blusewillis1 : RT @PDUmorista: Il Festival di Cannes in una nota: 'A meno che la guerra d'assalto non finisca in condizioni che soddisfino il popolo ucrai… -