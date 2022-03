Fa un incidente? E la compagnia assicurativa risponde così: roba da non credere. L'ultima furbata per non pagare | Video (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una vera e propria vergogna quella denunciata da Striscia la Notizia. Nella puntata di mercoledì 2 marzo andata in onda su Canale 5 Moreno Morello torna a mortase i pretesti curiosi e stravaganti delle compagnie assicurative per ritardare, diminuire o negare i risarcimenti ai danneggiati. Questa volta il sinistro riguarda un incidente tra due auto, di cui una va a finire addosso a una vetrina sfondandola. Peccato che l'assicurazione non voglia pagare il danno alla vetrina. Il risultato? Ecco come se ne esce. "Il danno per il quale è chiesto il risarcimento deve essere reale e determinabile, requisiti questi che finora non siamo stati in grado di stabilire". "Come no?" si chiede Morello stupito. E infatti dietro l'inviato del tg satirico di Antonio Ricci c'è una vetrina completamente rotta. Improbabile che il danno non sia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una vera e propria vergogna quella denunciata da Striscia la Notizia. Nella puntata di mercoledì 2 marzo andata in onda su Canale 5 Moreno Morello torna a mortase i pretesti curiosi e stravaganti delle compagnie assicurative per ritardare, diminuire o negare i risarcimenti ai danneggiati. Questa volta il sinistro riguarda untra due auto, di cui una va a finire addosso a una vetrina sfondandola. Peccato che l'assicurazione non vogliail danno alla vetrina. Il risultato? Ecco come se ne esce. "Il danno per il quale è chiesto il risarcimento deve essere reale e determinabile, requisiti questi che finora non siamo stati in grado di stabilire". "Come no?" si chiede Morello stupito. E infatti dietro l'inviato del tg satirico di Antonio Ricci c'è una vetrina completamente rotta. Impbile che il danno non sia ...

Advertising

Lauvergnac : RT @JigginoRuss: 'L'incidente è avvenuto nei pressi della stazione di Villa Opicina a Trieste. Il giovane era in compagnia di altri migrant… - adatit1 : RT @JigginoRuss: 'L'incidente è avvenuto nei pressi della stazione di Villa Opicina a Trieste. Il giovane era in compagnia di altri migrant… - LaStrisia : RT @JigginoRuss: 'L'incidente è avvenuto nei pressi della stazione di Villa Opicina a Trieste. Il giovane era in compagnia di altri migrant… - ledoventinove : RT @JigginoRuss: 'L'incidente è avvenuto nei pressi della stazione di Villa Opicina a Trieste. Il giovane era in compagnia di altri migrant… - OiA_Udine : RT @JigginoRuss: 'L'incidente è avvenuto nei pressi della stazione di Villa Opicina a Trieste. Il giovane era in compagnia di altri migrant… -

Ultime Notizie dalla rete : incidente compagnia Morto a 50 anni con la moto appena comprata ... sono stati i carabinieri di Poppi assieme a quelli della Compagnia di Bibbiena . La moto è stata ... intorno alle 12,30, vittima di un drammatico incidente . Si stava recando in un cantiere poco ...

Drammatica scoperta, rinvenuto un cadavere in città Identificata la vittima Alle ore 12.30 circa i militari della compagnia Brescia sono intervenuti in ... Al momento sono escluse cause violente; il decesso sembra essere stato causato da un incidente, ...

Tragedia in moto: muore a 50 anni ArezzoNotizie Statale 121, incidente tra auto e furgone a Belpasso Il tamponamento è avvenuto questa mattina intorno alle 7.30 in contrada Palazzolo. Per diverse ore il traffico è stato rallentato. Necessario anche l'intervento di un carroattrezzi per la rimozione di ...

Precipitata dopo la festa, un tragico incidente SASSARI. I filmati registrati dall'impianto di videosorveglianza del capannone industriale di Predda Niedda, da cui domenica mattina è precipitata Carla Lallai, hanno fugato ogni dubbio. A causare la ...

... sono stati i carabinieri di Poppi assieme a quelli delladi Bibbiena . La moto è stata ... intorno alle 12,30, vittima di un drammatico. Si stava recando in un cantiere poco ...Identificata la vittima Alle ore 12.30 circa i militari dellaBrescia sono intervenuti in ... Al momento sono escluse cause violente; il decesso sembra essere stato causato da un, ...Il tamponamento è avvenuto questa mattina intorno alle 7.30 in contrada Palazzolo. Per diverse ore il traffico è stato rallentato. Necessario anche l'intervento di un carroattrezzi per la rimozione di ...SASSARI. I filmati registrati dall'impianto di videosorveglianza del capannone industriale di Predda Niedda, da cui domenica mattina è precipitata Carla Lallai, hanno fugato ogni dubbio. A causare la ...