“Era una persona splendida e sensibile”: il dolore per la morte del barista italiano a Chicago, ucciso per 200 dollari (Di mercoledì 2 marzo 2022) È stato accoltellato a morte a due isolati da casa per un bottino di 200 dollari. Questa è la terribile morte di Diego Damis, italiano di 41 anni che dal 2015 viveva e lavorava a Chicago come barista al ‘The Cove Lounge’. Diego Damis, il connazionale ucciso a ChicagoLa comunità italiana e quella di oltreoceano sono sconvolte dalla morte di Diego e mentre la polizia ha avviato le indagini per risalire all’omicida non ci sono ancora persone che sono state fermate. Secondo la ricostruzione dei fatti all’alba del 25 febbraio Diego Damis stava rientrando a casa dopo aver concluso il turno di lavoro quando – a soli due isolati da casa – è stato aggredito e pugnalato. Il barista è caduto a terra agonizzante, ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 2 marzo 2022) È stato accoltellato aa due isolati da casa per un bottino di 200. Questa è la terribiledi Diego Damis,di 41 anni che dal 2015 viveva e lavorava acomeal ‘The Cove Lounge’. Diego Damis, il connazionaleLa comunità italiana e quella di oltreoceano sono sconvolte dalladi Diego e mentre la polizia ha avviato le indagini per risalire all’omicida non ci sono ancora persone che sono state fermate. Secondo la ricostruzione dei fatti all’alba del 25 febbraio Diego Damis stava rientrando a casa dopo aver concluso il turno di lavoro quando – a soli due isolati da casa – è stato aggredito e pugnalato. Ilè caduto a terra agonizzante, ...

Advertising

_Nico_Piro_ : I russi vogliono definire uno status quo territoriale (oltre al Donbass evidentemente il mar d'Azov) per poter poi… - fanpage : Polina era una bambina felice e sorridente che frequentava l'ultimo anno di scuola elementare a Kiev quando la guer… - ilriformista : Tanti sarebbero partiti per una esercitazione in Bielorussia e si sono trovati in Ucraina. 'Questa mobilitazione im… - PIERPAOLONERI : RT @laura_ceruti: @Tangotredici Infatti lui si è dimesso, si è dimesso immediatamente non ha aspettato certo esito della guerra! comunque e… - Ro_Berta_42 : @LiberoPetrucci Sì, una a me ha detto che essere 'sconvolta' era un termine eccessivo con quello che sta accadendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Era una Morto Ned Eisenberg, l'attore di Law and Order Ecco le sue parole: "Ned era stato attaccato da due assassini molto rari: colangiocarcinoma e ... Ned Eisenberg, una ricca carriera tra grande e piccolo schermo Sono tante le produzioni che nel corso ...

NFT a sostegno dell'Ucraina: donato token dal valore di più di 200.000 Dollari Il Token era precedentemente stato venduto nel mese di febbraio per una cifra di "soli" 31.300 Dollari, mentre il precedente compratore, cioè il donatore misterioso in favore di Kiev, ha un vasto ...

La maestra della fotografia Vivian Maier era una tata sottopagata: nei suoi scatti chi sta... Luce Press release content from Business Wire. The AP news staff was not involved in its creation. Panasonic, in collaborazione con il Japan Textile Products Quality and Technology Center (QTEC), ha oggi annunciato l’effetto di nanoe™ sul nuovo Coronavirus in una camera di test di circa 24m 3. Ques ...

Ecco le sue parole: "Nedstato attaccato da due assassini molto rari: colangiocarcinoma e ... Ned Eisenberg,ricca carriera tra grande e piccolo schermo Sono tante le produzioni che nel corso ...Il Tokenprecedentemente stato venduto nel mese di febbraio percifra di "soli" 31.300 Dollari, mentre il precedente compratore, cioè il donatore misterioso in favore di Kiev, ha un vasto ...Panasonic, in collaborazione con il Japan Textile Products Quality and Technology Center (QTEC), ha oggi annunciato l’effetto di nanoe™ sul nuovo Coronavirus in una camera di test di circa 24m 3. Ques ...