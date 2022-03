Emma Marrone | la sua casa minimal e super chic FOTO

Leggi su ck12

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Cantante eclettica e donna forte,ha unache la rispecchia in tutto e per tutto. Legrafie svelano ogni dettaglio(Screen da Instagram)La cantante che quest’anno ha sfiorato il podio di Sanremo,, è da tutti apprezzata per il suo essere rock e forte. E’ una donna coraggiosa e talentuosa, che nella sua giovane età conta già dieci anni di carriera e una malattiaata con successo. Insomma, nella sua vitane ha viste tante: di bellissime ma anche di bruttissime. Lanciata da Amici di Maria de Filippi nel 2010, anno in cui ha vinto lo show arrivando in finale contro Loredana Errore,ha condiviso sui social alcuni scatti della sua ...