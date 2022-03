Delega fiscale, nuova fumata nera tra governo e maggioranza. Salvini usa la crisi ucraina per chiedere di non decidere sul catasto (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il catasto si conferma terreno minato per il governo, con la Lega che non intende fare passi indietro sulla richiesta di stralciare l’argomento dalla Delega fiscale, nonostante nel 2014 abbia votato un testo che diceva esattamente le stesse cose. E il suo leader Matteo Salvini che approfitta dell’intervento sulla guerra in ucraina per suggerire che il Parlamento in questa fase non dovrebbe occuparsi di fisco immobiliare, in nome della pace: “Mi domando se per fermare una guerra non valga la pena di impegnarci tutti, ventiquattr’ore su ventiquattro fino a che non ci sarà il cessate il fuoco, per metterci fisicamente, moralmente e politicamente a disposizione dello strumento più grande e bello del mondo che è la pace”. Risultato: la Delega, uno dei punti fermi della road ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ilsi conferma terreno minato per il, con la Lega che non intende fare passi indietro sulla richiesta di stralciare l’argomento dalla, nonostante nel 2014 abbia votato un testo che diceva esattamente le stesse cose. E il suo leader Matteoche approfitta dell’intervento sulla guerra inper suggerire che il Parlamento in questa fase non dovrebbe occuparsi di fisco immobiliare, in nome della pace: “Mi domando se per fermare una guerra non valga la pena di impegnarci tutti, ventiquattr’ore su ventiquattro fino a che non ci sarà il cessate il fuoco, per metterci fisicamente, moralmente e politicamente a disposizione dello strumento più grande e bello del mondo che è la pace”. Risultato: la, uno dei punti fermi della road ...

