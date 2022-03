DAZN, arriva la decisione sulla doppia utenza: accadrà dalla prossima stagione (Di mercoledì 2 marzo 2022) La stagione 2021/2022 sta andando verso la conclusione, ma le emittenti televisive e on demand già pensano alla prossima. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, dal prossimo anno ci saranno delle novità in merito all’emittente DAZN: quest’ultima prenderà delle contromisure rimodulando i prezzi per chi deciderà di avere una doppia utenza. La doppia visione contemporanea con un unico abbonamento sarà quindi mantenuta, ma il prezzo aumenterà. DAZN Serie A DAZN potrebbe decidere dunque di alzare i prezzi a seconda del numero di device registrati. Il prezzo non sarà più 29,99 euro al mese per tutti. Per ora l’emittente non ha ancora diramato alcun comunicato ufficiale. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 marzo 2022) La2021/2022 sta andando verso la conclusione, ma le emittenti televisive e on demand già pensano alla. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, dal prossimo anno ci saranno delle novità in merito all’emittente: quest’ultima prenderà delle contromisure rimodulando i prezzi per chi deciderà di avere una. Lavisione contemporanea con un unico abbonamento sarà quindi mantenuta, ma il prezzo aumenterà.Serie Apotrebbe decidere dunque di alzare i prezzi a seconda del numero di device registrati. Il prezzo non sarà più 29,99 euro al mese per tutti. Per ora l’emittente non ha ancora diramato alcun comunicato ufficiale.

