Covid: Bertolaso, 'Lombardia fra migliori al mondo per vaccini ' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Milano, 2 mar. (Adnkronos) - Sul fronte dei vaccini anti-Covid "la Lombardia ha numeri impressionanti, tra i migliori al mondo in particolare sulla terza dose. Questo grazie alla straordinaria campagna vaccinale e alla risposta di tutti i cittadini della regione". Lo ha detto Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia, in un'intervista a Lombardia Notizie Online. "Proprio grazie alle vaccinazioni la situazione migliora sempre più e lo vediamo nel crollo del numero dei ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti. È stato chiuso l'ospedale in Fiera a Milano, un grande centro di rianimazione che ha lavorato anche curando pazienti gravissimi", ha spiegato.

