Covid | 36 429 positivi | 214 morti | ricoveri sotto i 10 mila

Sono 36.429 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 46.631. Le vittime sono invece 214 (ieri erano state 233). Scendono sotto quota 10 mila i ricoveri.

