Bruce Willis | la sua ex villa da sogno è in vendita | ecco a quanto FOTO

L' ex villa da sogno di Bruce Willis, situata a Parrot Cay a Turks e Caicos, è stata appena messa vendita dopo un lungo processo di ristrutturazione ad una cifra esorbitante. L'ex villa sulla spiaggia di Bruce Willis è ora sul mercato: la splendida tenuta, che si trova a Parrot Cay a Turks e Caicos, è stata quotata a ben 37,5 milioni di dollari. Con 12 camere da letto, 14 bagni e 7,37 acri di terreno, la casa è stata descritta da Sotheby's come un "rifugio sulla spiaggia unico nel suo genere circondato da sabbia bianca come polvere e acque turchesi". L'ex proprietà tropicale di Willis vanta tre abitazioni separate, per un totale di 3300 metri quadrati, e 4 piscine; la più grande delle tre case, la Main House, si trova …

